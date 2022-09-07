مذيع «dmc» يحقق المركز الثالث في بطولة مصر الشرق الأوسط لرياضة السيارات

حقق معتز عاطف، بطل السباقات المصري والمذيع بقناة « dmc»، المركز الثالث ترتيب عام فى بطولة مصر الشرق الأوسط لرياضة السيارات في جولته الأولى لعام 2022، برعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة وإشراف نادي السيارات والرحلات المصري، حيث أقيم السباق يوم 3 سبتمبر الجاري.

معتز عاطف: رياضة السيارات الناس بتحبها أوي

وهنأت الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، خلال حلقة اليوم من برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc» معتز عاطف، بطل السباقات على الإنجاز الذي حققه ببطولة مصر الشرق لرياضة سباق السيارات، وقال عاطف: «رياضة السيارات الناس بتحبها أوي والفترة دي الناس بدأت تهتم بالرياضة دي وأصبح الوضع مختلف عن السابق إعلاميا».

معتز عاطف يحقق المركز الأول للفرق في بطولة مصر الشرق الاوسط

يذكر أن معتز عاطف، بطل السباقات المصري ومقدم فقرة « 8 الصبح موتورز» بقناة «DMC»، وبرنامج «عربيتك» على الراديو 9090، وكان قد حقق رقما قياسيا «54 ثانية و 98 جزء من الثانية»، ليحقق المركز الثالث ترتيب عام والمركز الأول فى الفئة والمركز الأول للفرق في بطولة مصر الشرق الاوسط لرياضة السيارات لهذا العام.

«عاطف» أصبح ضمن أهم 16 متسابقا مصريا

ودخل البطل المصري، عالم السباقات منذ عام 1994، وأصبح ضمن أهم 16 متسابقا مصريا يمثلون مصر في عالم رياضة السيارات فى الشرق الأوسط، ونجح في تحقيق مراكز متقدمة في العديد من البطولات وسباقات السيارات وحصد الكثير من الجوائز في مصر والوطن العربي.