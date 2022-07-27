خبير سيارات يكشف الطريقة المثالية لقياس مياه الرادياتير: لازم العربية تبرد

قال معتز عاطف، خبير سيارات، إنّ قياس المياه في السيارة يستلزم أن تكون باردة تمامًا، من خلال النظر إلى الحد الأدنى والأقصى بـ«أربة المياه» الموجودة في «كبوت السيارة».

مواعيد قياس المياه بالسيارة

وأضاف عاطف في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «dmc»، أنّ مراجعة مياه السيارة يكون مرة شهريًا للحديثة، وأسبوعيًا للقديمة، مشددًا على ضرورة غلق «أربة المياه» جيدًا حتى لا يحدث تسريب للمياه وتتعرض السيارة للسخونة.

كيفية قياس المياه بالسيارة

وأوضح خبير السيارات، أنّه يمكن قياس المياه بالنظر، أو استخدام الأصابع حال تعذر رؤية المياه، مشددًا على ضرورة أن تكون السيارة باردة تمامًا لتلافي مخاطر اندفاع الماء الساخن، كما يجب الانتظار من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، حال كانت السيارة ساخنة، وذلك قبل محاولة الكشف على المياه.

قراءة العداد قد تكون مضللة

ولفت عاطف، إلى عدم الاعتماد على عداد المياه فقط، فالعداد قد يصاب بالعطل، وقد لا يقيس بصورة منضبطة حال خروج المياه من السيارة، أو حال عدم وجود مياه كافية، مشيرًا إلى ضرورة الحذر عند شراء المياه الخضراء، نظرًا لوجود كميات كبيرة مغشوشة منها بالأسواق، ما يترتب عليه صدأ في الرادياتير.