تعرف على كيفية التأكد من صلاحية إطار السيارة قبل السفر.. خبير سيارات يوضح

قال معتز عاطف خبير السيارات، إن أي عطل بأي جزء بالسيارة يمنع السفر بها، موضحًا أن أي جزء بالسيارة له دور في تشغيل السيارة بكفاءة، لافتًا إلى التأكد من عمل كل الأساسيات بالسيارة قبل استخدامها في السفر.

ضرورة الاطمئنان على سلامة إطارات السيارة قبل السفر بها

وأضاف عاطف في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن أول شيء ينبغي على صاحب السيارة الاطمئنان على جودته هو إطارات السيارة، لافتًا إلى أن الإطارات من الأمور الدقيقة جدًا بعمل السيارة لتحقيق الأمن والأمان للمسافرين.

كيفية التأكد من صلاحية إطارات السيارة للسفر

وأكد خبير السيارات على ضرورة عدم السفر بإطارات السيارة وهي ممسوحة أو مشققة أو بها بالونة، مشددًا على ضرورة التأكد من أن ضغط الهواء مظبوط بالإطارات لتحقيق التوازن بالسيارة خلال السفر، موضحًا أن الضغط المثالي لإطارات السيارة يختلف حسب نوع السيارة، حيث أن المصنع دائمًا ما يضع الضغط المثالي وفقًا لوزن السيارة.

معتقدات خاطئة بضرورة تقليل ضغط إطارات السيارة أثناء السفر

وأوضح عاطف أنه يمكن رفع ضغط السيارة درجتين للإطارات الخلفية عن المعدل الطبيعي أثناء السفر، حيث أن هذه الزيادة ستعمل على أن يتحمل الإطارات أكثر، كما ستخفف الوزن بالمطبات على الجنوط والإطارات، لافتًا إلى عدم صحة الاعتقاد بتقليل ضغط الإطارات عن المعدل الطبيعي اعتقادًا بأن السير والحرارة سيجعلان الإطارت تتمدد وتعود إلى الضغط الطبيعي، منوهًا إلى إمكانية نفخ الإطارات بالنيتروجين الذي لا يتمدد ولا ينكمش.