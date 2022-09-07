مصر للطيران تسير رحلات شحن جوي من القاهرة إلى باكستان

صرح عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأنَّ شركة مصر للطيران للشحن الجوي سيرت رحلات بضائع من القاهرة إلى لاهور في باكستان، في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بتوسعة شبكة خطوطها الجوية لخدمة حركة البضائع بما يتواكب مع خطة تطوير أسطول الشحن وتوسعة شبكة نقل البضائع.

رحلات منتظمة أسبوعياً

وأكّد جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أنَّ الشركة بدأت في تشغيل رحلات منتظمة أسبوعياً يوم الأحد إلي لاهور فى باكستان بطراز A330-200 بحمولة 54 طنًا.

تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان

ولفت إلى أنَّ هذه الخطوة تعد تتويجًا لجهود شركة مصر للطيران للشحن الجوى لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان، فضلًا عن الاستفادة من الشبكة الدولية الواسعة لشركة مصر للطيران لنقل أنواع مختلفة من البضائع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا وأوروبا والولايات المتحدة.