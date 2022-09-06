مصر للطيران تسير رحلة جديدة إلى أثينا بخدمات صديقة للبيئة

في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وفقاً لتوجيهات الدولة المصرية، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتسيير ثاني رحلة بخدمات ومنتجات «صديقة للبيئة»، من القاهرة إلى أثينا وعلى متنها 144 راكباً وهى الرحلة رقم MS749 من طراز بوينج B737/800 بحضور الطيار محمد موسى بدوى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران والطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27 عن الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من قيادات مصر للطيران حيث كان لمصر للطيران السبق بين شركات الطيران في القارة الأفريقية لتسيير رحلات بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة.

دعم مبادرات الحد من التلوث البيئي

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بضرورة دعم المبادرات التي تسهم في الحد من التلوث البيئي وخفض انبعاثات الكربون والسعي نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية بما يتوافق مع كافة التوصيات والتشريعات الدولية في مجال الطيران.

منتجات صديقة للبيئة

وتهدف خطة شركة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستيك «أحادي الاستخدام»، على متن رحلاتها الجوية واستبدال المنتجات المصنوعة من البلاستيك بمنتجات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استبدال الشنط البلاستيك المستخدمة في الأسواق الحرة بشنط صديقة للبيئة، فضلًا عن تجهيز جميع الاستراحات التابعة للشركة الوطنية في المطارات بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة لتوفير تجربة السفر الخضراء على امتداد رحلات الشركة خلال هذا العام.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية سيرت أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة في يناير الماضي من القاهرة إلى باريس رقم MS799 لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران في القارة الأفريقية، وتستهدف مصر للطيران أن يكون هذا العام بداية لانطلاق العديد من مبادرات التنمية المستدامة حيث تم وضع جدول زمني لتحديد عدة وجهات أوروبية لتكون بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة .