أماكن معرض كلنا واحد في جميع المحافظات.. تخفيضات تصل لـ30%

شهد الخميس الماضي إطلاق مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي تستمر لمدة شهر بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتوفير كافة متطلبات الدراسة من حيث الزي المدرسي والأدوات المدرسية وغيرها.

ويسعى المواطنون إلى معرفة أماكن معرض كلنا واحد، في جميع المحافظات بعد افتتاحها 1 سبتمبر من الشهر الحالي وتستمر لمدة شهر، وذلك لشراء المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق المحلي.

أماكن معرض كلنا واحد في جميع المحافظات

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أماكن معرض كلنا واحد في جميع المحافظات، في إطار ما تقدمه لمتابعتها من خدمات، وذلك طبقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية، على النحو التالي:

• البحيرة

- دمنهور

- ايتاي

- كوم حمادة

- كفر الدوار

- الدلنجات

- حوش عيسى

- رشيد

• القليوبية

- بنها شارع طلعت حرب

- قليوب شارع العاشر من رمضان بجوار المحكمة

- القناطر الخيرية 17 شارع الحرية

• الاسكندرية

- مدخل الإسكندرية بجوار كارفور

- لوران

- باكوس

- العجمي الجديدة

- المنشية

• الغربية

- طنطا شارع الجيش حي ثاني طنطا

- طنطا القديمة 58 شارع مسعد الدين

- طنطا الجديدة شارع الجلاء

- المحلة شارع 23 يوليو

- كفر الزيات شارع الجيش

- قطور شارع المركز

- السنطة شارع الجلاء

- زفتى شارع فندق السلام

- بسيون شارع 23 يوليو

• الدقهلية

- شارع الجمهورية

- شارع الجيش

- شارع النخلة

- السنبلاوين شارع الشهيد أحمد عبدالعزيز

- ميت غمر تقاطع شارع بورسعيد مع شارع احمد ماهر

• دمياط

- كورنيش النيل طريق رأس البر الجديدة

- شارع 23 يوليو

• بورسعيد

- شارع طرح البحر والجيش

- بورسعيد الجديدة

• الإسماعيلية

- الشيخ زايد منطقة ابراهيم سلامة، حي السلام

• الشرقية

- شارع سعد زغلول

- شارع تيمور

- شارع اللواء عبدالعزيز علي

- مينا القمح شارع سيد مرعي

- بلبيس شارع جمال عبد الناصر

- أبوحماد شارع الجيش

- كفر صقر شارع الجلاء حي النصر

- مفارق ديرب نجم

• المنوفية

- شبين الكوم شارع الجلاء البحري شارع سعد زغلول

- منوف شارع بورسعيد ، شارع الجيش

- الباجور شارع بورسعيد ميدان

• كفر الشيخ

- نبروه

- فوة

- الحامول

- دسوق

أماكن معرض كلنا واحد في جميع محافظات الصعيد

• الفيوم

- شارع الحرية الكوبري

- أبشواي

• بني سويف

- شارع السلام

- ميدان حارس

• أسيوط

- شارع بورسعيد

- شارع صلاح الدين

• سوهاج

- شارع أسيوط بسوهاج

- شارع سوهاج أخميم

• قنا

- شارع كوبري دندرة

- قوص

• الأقصر

- شارع المدينة المنورة

• أسوان

- شارع أبو العلا

- كومبو

- أدفو

• المنيا

- شارع الحرية

•الغردقة

- طريق المطار

• السويس

- شارع الجيش

• مطروح

- شارع الجلاء