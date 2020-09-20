محافظ بني سويف يتفقد معرض "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، معرض مستلزمات المدارس بميدان المديرية بمدينة بني سويف، ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد 2020/2021.

وتجول المحافظ داخل المعرض الذي يضم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من ملابس وأحذية الأطفال والأدوات المكتبية والكراسات والكشاكيل والمتطلبات المدرسية والمكتبية، حيث أثنى المحافظ على المبادرة التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تضافر كافة الجهود الرسيمة وغير الرسمية.

وتبادل المحافظ الحوار مع عدد من أولياء الأمور ممن تصادف وجودهم بالمعرض الذي يشهد اقبالا نظرا لانخفاض أسعاره وتنوع معروضاته مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، حيث أعرب المواطنون عن سعادتهم بالمبادرة والتي تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عليهم فى شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم الطلاب بأسعار مخفضة.