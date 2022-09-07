عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2022

اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021/2022م‎.‎

نسبة النجاح في شهادة الدور الثاني الأزهرية 2022

وأعلن في بيان منذ قليل، أن نسبة النجاح في القسم الأدبي للثانوية الأزهرية بلغت ‏‏66.13%، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 62.20 %، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 للدور الثاني

بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

الأزهر يهنيء الناجحين

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط هنا