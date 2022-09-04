موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022.. «في مرحلة الرصد»

منذ انتهاء اختبارات الدور الثاني لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية، في الـ28 من أغسطس الماضي، ارتفعت عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022؛ للاستعلام عن نتيجة الامتحان.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الخبرية التي تقدمها لطلاب الشهادات الازهرية على مدار اليوم، ننشر موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022، في السطور التالي:

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

وبحسب بيان صدر عن الأزهر الشريف، أمس، فإنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الطلاب، ويتم حاليًا أعمال الرصد والمراجعة لتحديد نسب النجاح، ثم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني في نهاية الأسبوع الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

ويمكن للطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف، ويمكن الدخول عليها من هنــا.

ويمكن للطلاب الدخول على بوابة الأزهر واختيار استعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بمجرد ظهورها، ويتم بعدها ادخال رقم جلوس الطالب، والضغط على النتيجة؛ ليظهر بعد ذلك موقف المواد التي خضع لها الطالب في الامتحان.

المعاهد المتاحة للطلاب الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، التقدم إلى معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط.

كما يوجد معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بالقاهرة، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين أسيوط.

وتوفر جامعة الأزهر العديد من معاهد معاوني القضاء بمختلف المحافظات وهي: معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين طنطا، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين دمنهور، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين في أسيوط.

المعاهد المتاحة للطالبات الثانوية الأزهرية

كما أنه متاح لطالبات الثانوية الأزهرية التقدم إلى المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، والمعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية طب البنات بأسيوط، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

كما يمكنهن الالتحاق بمعهد معاوني القضاء، بكليات الدراسات الإسلامية والعربية، ومعهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة، وهناك 3 معاهد لنظم المعلومات الأدارية في فروع جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم وهي معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بالقاهرة، ومعهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف، ومعهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بجامعة أسيوط.