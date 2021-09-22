اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي - الأدبي) ومعاهد فلسطين الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م‎، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 60.80% بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏

وقدّم وكيل الأزهر، التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية المقبلة، موجّهًا لهم النصح ‏بأنّهم قادمين على مرحلة جديدة عليهم، فيها بذل الكثير من الجهد لوضع اللبنة الأولى لبناء مستقبلهم ومستقبل مصرنا ‏الحبيبة، مطالبا من لم يحالفهم التوفيق ببذل الجهد في العام المقبل للحاق بركب زملائهم، مؤكدًا أنّ الأزهر الشريف ‏بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب.‏

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

كما قدّم وكيل الأزهر، الشكر للقائمين على العملية التعليمية لإسهامهم في تحقيق رسالة الأزهر، قائلًا: «كل الشكر ‏والتقدير على جهدكم وتفانيكم في العمل، أديتم واجبكم على أكمل وجه»، كما وجّه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط‏.

وكان أكثر من 52 ألف طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية، أدوا امتحانات الدور الثاني في 369 لجنة على مستوى الجمهورية، وجار إتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، والحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

وأصدرت غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، تقريرا عن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، حيث سادتها حالة من ‏الاستقرار والانتظام دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن ‏المقرر، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية‏، ‏وجرى التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير في اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.