إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس بعد قليل

أكد مصدر بالأزهر الشريف، على أن الدكتور محمد الضويني، سيعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021 بعد قليل، ومن المقرر أن تتاح النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم فور الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، أن تتاح للطلاب عبر بوابة الأزهر اليوم، على أن تتاح غدا بقطاع المعاهد الأزهرية، وعن طريقة الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس، من خلال عدة خطوات، أولها الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قطاع المعاهد الأزهرية، يعقبها الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

52 ألف طالب وطالبة ينتظرون نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

وخاض أكثر من 52 ألف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني في الثانوية الأزهرية، في 369 لجنة على مستوى الجمهورية، وسيجري إتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، والحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

الاستقرار يسود الامتحانات

وأصدرت غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، تقريرا عن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، مؤكدة على أنها سادتها حالة من ‏الاستقرار والانتظام دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن ‏المقرر، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية‏، ‏كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكل اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن عملية التصحيح، كانت قد أجريت وفقا لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، مع توفير كل الوسائل المريحة التي ساعدت المصححين من إنهاء أعمالهم في المواعيد المحددة.