أشرف زكي يكشف تفاصيل التحضيرات النهائية لمهرجان القاهرة للدراما

يستعد القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في الدورة التجريبية، التي تحمل رقم زيرو، لحفل توزيع الجوائز يوم 21 سبتمبر الجاري، وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إدارة المهرجان تعمل على قدم وساق، لخروج الحدث بأفضل صورة ممكنة.

مكان إقامة المهرجان

وحول مكان عقد المهرجان، أوضح نقيب المهن التمثيلية، أنّه من المقرر إقامته في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى أن المكان مناسب جدًا لإقامة الحفل، نظرًا لكبر حجمه واتساعه لضم عددًا كبيرًا من الضيوف.

الفائزون والمدعون في الحفل

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أنّه سيتم دعوة أبطال الأعمال للمشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى عدد من القامات الفنية ورموز الفن في مصر، الذين سيتم تكريمهم بشكل خاث، بسبب عطائهم الممتد على مدى سنوات كبيرة.

ولفت «زكي» إلى أنّه لن يتم إبلاغ الفائزين قبل موعد إنطلاق الحفل: «سيتم مراعاة عدم تسريب أي نتيجة، وإعلان الجوائز سيكون في الحفل».

وبخصوص القيمة المادية للجوائز، أوضح نقيب المهن التمثيلية، أنّه لا توجد جوائز مادية، قائلًا: «التكريم في قيمته، لأنه يحمل اسم نقابة المهن التمثيلية، واسم الفنان الكبير يحيى الفخراني، والمخرجة إنعام محمد علي، وهو شرف كبير للحاصلين على الجوائز».