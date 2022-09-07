مدبولي يوجّه بتطوير شبكة الطرق الداخلية في الفيوم: تحتاج إلى اهتمام أكبر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم التي تفقدها أمس، حيث إنّه من الملاحظ أنّ محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية.

رئيس الوزراء: حريصون على المتابعة الدقيقة لخطوات مشروع حياة كريمة

واستعرض رئيس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، نتائج زيارته أمس إلى محافظة الفيوم لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية قلهانة، وغيرها من المشروعات، الخدمية والتنموية، مؤكدا أنّ الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ المشروع القومي العملاق، الذي يغيّر حياة المصريين في مختلف ربوع الوطن، ودفع الجهود وسير العمل في الأعمال المتعلقة به، لإتمامها وفق البرامج الزمنية المقررة.

مدبولي: مجمع تحيا مصر بسيدي عبدالرحمن نموذج للشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى افتتاح مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبدالرحمن، بمحافظة مطروح، وأكد أنّ المشروع يمثل نموذجا رائعا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، أنّ المجمع الخدمي مصمم وفق أحدث النماذج التي يمكن أن تكون عليها المجمعات الخدمية، حيث لا يضم فقط مجمعا للخدمات الحكومية، بل يشمل كذلك مجمع الخدمات الاجتماعية، والوحدة المحلية، وورش الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي مطروح.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين بمحافظة مطروح؛ لافتتاح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، وكذا تفقده للأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، لافتا إلى أهمية المستشفى كصرح طبيّ يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطني وزائري محافظة مطروح.