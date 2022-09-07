المهندسين: سنزرع شجرة بـ«فرعية القاهرة».. ونستعد لمشاركة فعالة في COP27

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، حرص النقابة على حماية البيئة من أي أضرار واستعدادها لمشاركة فعالة في قمة المناخ المرتقبة التي ستستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

قطع الأشجار

وعن الشائعات التي ترددت بشأن إقدام نقابة المهندسين على قطع عدد من الأشجار في النوادي التابعة لها، نفى نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» ما تردد، مؤكدا أنّ ما تم هو قطع شجرة واحدة في نادي يتبع نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة لأنها كانت تعرض الناس للخطر.

وتابع المهندس طارق النبراوي: «تم قطع شجرة واحدة كان فيها مشكلة صحية، وأوضحت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة أنّ هذه الشجرة كانت تعرض الناس للخطر وهذا بتقرير مقدم من المكتب الاستشاري، وسيتم زراعة شجرة أخرى بدلا من التي تم قطعها».

قمة المناخ

وأكد نقيب المهندسين، أنّ النقابة ستشارك في قمة المناخ المرتقبة، قائلا: «مشاركين في قمة المناخ وهناك مجموعة أبحاث الشعب كلها ستقوم بتقديمها لجهات الاختصاص.

وكانت لجنة التنمية المستدامة في نقابة المهندسين، اجتمعت مؤخرا برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، وأعلنت النقابة في بيان لها أنّ الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بصفة عاجلة للمساهمة الفعالة في مؤتمر قمة المناخ المقرر عقده بشرم الشيخ هذا العام، والعمل على الملفات الأخرى بالتوازي من خلال خطة عمل شاملة تضعها اللجنة ويعتمدها المجلس الأعلى.