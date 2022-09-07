تشييع جنازة عامل باليومية غرق في ترعة السنباري بالدقهلية

شيع المئات من أهالي عزبة «غازي مصبح» مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جنازة شاب عامل يومية، غرق في إحدى الترع بعد أن انتهى من عمله في أرض زراعية بالأجر، وبعدها نزل إلى الترعة ليتخلص من غبار يوم عمل شاق فغرق بها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقله إلى مستشفى بني عبيد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

المئات في انتظار وصول الجثمان

خرج أهالي عزبة «غازي مصبح» في انتظار وصول جثمان الشاب أحمد عبد الهادي عبد الحي، 18 سنة، بعد انتهاء تقرير مفتش الصحة وإصدار النيابة العامة تصريح بالدفن، وكان في انتظار وصول الجثمان أهالي العزب ومدينة بني عبيد، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد العزية وسط حالة من الحزن الشديد.

وكان مأمور مركز شرطة بني عبيد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب غرقا في «ترعة السنباري» دائرة المركز، ومحاولات للأهالي للبحث عن الجثة في الترعة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثة، ونقلتها سيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بني عبيد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

شهود عيان يروون تفاصيل غرق أحمد

وأكد شهود العيان، لـ «الوطن» أن الشاب ‏أحمد عبد الهادي عبد الحي، 18 سنة، ‏مقيم في عزبة غازي التابعة لمركز بني عبيد كان يعمل باليومية مع المزارعين في عملية «تمليص الذرة»، وبعد تعب يوم كامل في العمل قرر أن ينزل إلى ترعة السنباري للاستحمام، وللتخلص من غبار الذرة وعرق يوم عمل، إلا أن التيار في الترعة جرفة وغرق بها.

وأوضح الشهود، أنه بعد وصول قوات الإنقاذ النهري تمكنوا من الوصول إلى مكان الجثمان بعد أن دفعه تيار المياه إلى مكان أبعد من مكان سقوطه، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى بني عبيد التخصصي، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي العزبة.