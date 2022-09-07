أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء 7 سبتمبر.. تبدأ بـ9 جنيهات

أعلن سوق العبور عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أسعار المانجو اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي، حيث يسعى قطاع كبير من المواطنين لتخزين المانجو في هذا الوقت، ويقصد كثيرون سوق العبور لشراء كميات كبيرة من المانجو بأسعار أرخص من الأسواق.

وتستعرض «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية المختلفة التي تقدمها أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء 6 سبتمبر على النحو التالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

اختلف سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و40 جنيهًا

سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 و18 جنيها

أما كيلو المانجو الزبدية سجل سعر يترواح بين 9 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو المانجو الفونس بين 13 و17 جنيها.

وجاء سعر كيلو المانجو البلدي بسعر يتراوح بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو المانجو الجولك بين 9 جنيهات و13 جنيها.

واختلف سعر كيلو المانجو السنارة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

وتراوح سعر كيلو مانجو كنت بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار المانجو في الأسواق

وسجل سعر كيلو المانجو السكري 20 جنيها.

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية 15 جنيها.

جاء سعر كيلو المانجو الفص 50 جنيها.

سجل سعر كيلو المانجو البلدي بين 12 جنيها حتى 15 جنيها.

وقال اللواء محمد حسني شرف، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، إنّ الوقت المثالي لتخزين المانجو في الأيام الحالية بعد منتصف شهر أغسطس وذلك ، خلال مداخلة هاتفية سابقة له ببرنامج هذا الصباح، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران.

وتحتوي فاكهة المانجو على عناصر غذائية متعددة لصحة الجسد، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل سي وA وK وB6.