بالأسماء.. العثور على جثث 3 أشخاص غرقوا في ترعة توشكى بأسوان

تمكن مجموعة من الغطاسين ورجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري التابعين لمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من العثور على جثث 3 شباب داخل ترعة توشكى بمنطقة شرق العوينات جنوب شرق محافظة أسوان، بعد غرقهم أثناء السباحة وجميعهم من أبناء محافظة الشرقية.

بلاغ بغرق 3 شباب من الشرقية

تلقى اللواء هشام عبدالله مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغًا من الأهالي، بفقدان 3 شباب غرقوا أثناء السباحة بترعة توشكى ناحية منطقة شرق العوينات جنوب شرق محافظة أسوان، وأمر عبدالله بسرعة انتقال رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمعاونة بعض الغطاسين، للعثور على المفقودين، مع انتقال رجال وقيادات الأمن بالمنطقة الجنوبية بمركز شرطة أبو سمبل.

انتشال الجثث الثلاث لشباب الشرقية

وتمكنت الجهود المشتركة من انتشال الجثث الثلاث وهم :«همام السيد همام، وإبراهيم علوان، ومحمد نصر الشرقاوي، مقيمين بمركز ديرب نجم التابع لمحافظة الشرقية» وجارٍ نقلهم من خلال سيارات نقل الموتى التابعة لهيئة الإسعاف المصرية للمشرحة العمومية بمدينة أبو سمبل السياحية، تحت تصرف النيابة العامة قبل تسليمها لذويهم.

وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، التي أمرت باستمرار وسرعة تحريات رجال المباحث العامة والجنائية عن الواقعة وتفاصيلها وكتابة تقرير حول الواقعة.