غرق 3 شباب بشاطئ رأس البر ودمياط الجديدة خلال الـ48 ساعة

لقي 3 شباب حتفهم غرقا، بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.

تكثف قوات الإنقاذ بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، جهودهما للعثور على جثتي شابين، لقيا مصرعيهما غرقًا بمياه البحر أحدهما بشاطئ 71 بمدينة رأس البر والآخر بشاطئ دمياط الجديدة.

تلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط ، إخطارًا يفيد غرق 3 شباب، اثنين بشاطئ رأس البر، تم انتشال جثة أحدهم ونقله لمشرحة مستشفى اليوم الواحد برأس البر بينما ما زال جثمان آخر مفقود، وغريق ثالث بشاطئ مدينة دمياط الجديدة ولم يتم العثور عليه.

غرق شابين بشاطئ رأس البر

لقي شابين مصرعيهما غرقا أثناء الاستحمام بمياه البحر فجر يوم أمس بشاطئ 71 بمدينة رأس البر، ونجح رجال الإنقاذ البحري من انتشال جثمان أحدهما ويدعى سامح أشرف حسونة، 21 سنة، ومقيم بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، عصر يوم أمس من شاطئ 51، ونقله إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر، بينما ما زال رجال الإنقاذ يمشطون شاطئ رأس البر بحثا عن جثة شاب آخر يدعى النبوي أحمد عيسي من قرية الرحامنة مركز فارسكور بمحافظة دمياط.

البحث عن جثمان غريق بشاطئ دمياط الجديدة

شهد شاطئ مدينة دمياط الجديدة أمس أول حادث غرق لشاب يدعى محمد ناجح صبح غالي 20 سنة، ومقيم بمركز كفر سعد وسط مناشدة أسرته بسرعة استخراج جثمانه من المياه.

إقبال كبير على شاطئ رأس البر

ويشهد شاطئ رأس البر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وسط إجراءات مشددة وحرص الآلاف من أبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى، على قضاء يوم على الشاطئ، لإسعاد أطفالهم والاستمتاع بطبيعة شاطئ رأس البر.