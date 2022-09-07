البابا تواضروس يلقي نظرة الوداع على الأنبا إيساك بالإسكندرية «صور»

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لترأس صلاة تجنيز مثلث الرحمات الأنبا إيساك، الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وجاء ذلك بحضور ترأس الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري جبل القلالي بالبحيرة، والأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه في الإسكندرية، والقمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية وعدد من الأساقفة ورهبان دير القديس مكاريوس السكندري الذي كان يدبره القمص المتنيح، بالإضافة إلى شعب الكنيسة الذين أتوا لإلقاء نظرة الوداع على الأسقف المتنيح.

البابا تواضروس ينعي الأنبا إيساك

ونعى البابا تواضروس، الأنبا إيساك في بيانه أمس، قائلا: «نودّع الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر بلغ 85 سنة».

وأضاف البابا: «نودّعه بعد حياة رهبانية استمرت لما يقرب من 59 عامًا عاش خلالها محافظًا على التقاليد الرهبانية مجاهدًا صامتًا في خضوع وطاعة، مقدمًا نموذجًا للرهبنة كما ينبغي أن تكون».

جنازة الأنبا إيساك في الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي اليوم، أنه يقام القداس الإلهي بحضور جثمان المتنيح من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا، وفي الثانية عشرة منتصف الظهر تقام صلاة التجنيز، وبعد انتهائه يعود الجثمان إلى دير القديس مكاريوس بجبل القلالي ليُدفَن هناك.

من هو الأنبا إيساك؟

وتنيح الأنبا إيساك الأسقف العام، والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، صباح أمس، عن عمر ناهز، 85 عاما، بعد أن قضى في حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.

وبحسب بيان الكنيسة الأرثوذكسية، فإنّ الأسقف إيساك، ولد يوم 21 أكتوبر 1937 وترهب في دير السريان يوم 4 يناير 1964، ورسم في رتبة خوري إبيسكوبوس «مساعد أسقف» في 18 يونيو 1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014.