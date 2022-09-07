نائب رئيس جامعة الأزهر: خريجونا متميزون في علوم الطب على مر العصور

قدم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، التهنئة إلى خريجات الدفعة الـ50 دفعة اليوبيل الذهبي، لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بمناسبة تخرجهن وحصولهن على بكالوريوس الطب والجراحة في كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة.

اليوبيل الذهبي لكلية طب البنات جامعة الأزهر

أكد نائب رئيس الجامعة، أن أبناء الأزهر الشريف، كانوا ولا يزالون، متميزين في علوم الطب على مر العصور.

وأوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805، بدأ في إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، كان أغلب هذه البعثات من أبناء الأزهر الشريف.

حفل تخرج الدفعة 50 لكلية طب البنات بالأزهر

أضاف «الأمير»، أن هذه البعثات عندما عادت من أوروبا، كان في مقدمتهم أبناء الأزهر الشريف، وتولوا إدارة مدرسة الطب في أبي زعبل، ومدرسة الطب بـ«قصر العيني»، لافتا إلى أن هذا يؤكد أن أبناء الأزهر الشريف، كانوا ولا يزالون متميزين في جميع العلوم والمعارف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

كما قدم التهنئة إلى أسر الخريجات، أثناء حفل تخرج الدفعة 50 لكلية طب البنات بالقاهرة بهذا اليوم، الطيب الذي نسعد فيه جميعا، ونحن نشاهد بناتنا طبيبات المستقبل، سائلين المولى عز وجل، أن يكن نافعات لدينهن ووطنهن.