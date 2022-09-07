البابا تواضروس متحدثا عن الأنبا إيساك: «راهب تقي ومدبر حكيم»

ودع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا إيساك، الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، خلال صلاة التجنيز له بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، قائلا: «نودع هذا الشيخ الوقور، قضى قرابة 60 عاما في الحياة الرهبانية، كان أمينا حتى الموت فأعطاه الله إكليل الحياة وأصبحت السماء له مفتوحة ويعطيه الله مكانه مع الأبرار والقديسين».

وثمن البابا تواضروس، خلال كلمته الوداعية، فضائل الأسقف المتنيح الأنبا إيساك، أولها أنه كان صبورا ومحتملا حيث تعرض لمتاعب كثيرة، فعاش في الصبر رغم الضيقات وعاش في التعزية رغم المتاعب.

فضائل الأنبا إيساك

وأضاف البابا تواضروس: «الصبر الوسيلة التي يقتني بها الإنسان نفسه، فكان الأنبا إيساك راهبا تقيا ومحب الطقوس وللتقاليد الرهبانية، وما أجمل من أن الإنسان لا ينحرف عن مبادئه، فهو إنسان عاش في البرية والرهبنة والتزم بها حتى بعد رسامته أسقفا كان يحضر التسبحة وعاش بالتقوى».

وأشار بابا الإسكندرية، إلى أن الأنبا إيساك كان مدبرا حكيما حيث كان له اختبارات روحية كثيرة، حيث تعلم في دير السريان ونمى في المعرفة الروحية به لذا صار مدبرا روحيا ناجحا، وهو ما شجع الأنبا باخوميوس لاختياره معه مدبرا لدير القديس مكاريوس السكندري.

الأنبا إيساك.. 59 سنة راهبا

واختتم البابا تواضروس: «عندما نجتمع ونودع أحباءنا تستيقظ نفوسنا فلكل منا موعد مع هذا اليوم، لذا حين نجتمع في انتقال خادم كرس حياته لخدمة الجميع».

وتنيح الأنبا إيساك الأسقف العام، والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، صباح أمس، عن عمر ناهز، 85 عاما، بعد أن قضى في حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.