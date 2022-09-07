أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.. 11 فرعًا على مستوى الجمهورية

مع اقتراب نهاية فصل الصيف، وبداية فصلي الخريف والشتاء، تبدأ الإنفلونزا أو نزلات البرد، في الظهور على شريحة كبيرة من المواطنين من جميع الفئات ما بين أطفال وكبار ومسنين، وكثيرًا ما تتشابه أعراض الإنفلونزا مع فيروس كورونا «كوفيد 19»، مما زاد من عمليات البحث عن أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، نظرًا لأنها صبحت ضرورة ملحة خاصة لأصحاب المناعة المنخفضة.

وفي هذا الإطار، ترصد بوابة «الوطن »من خلال السطور التالية، أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوى أو الموسمي، الذي توفره سنويًا الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إذ أعلنت عن توفير مصل الإنفلونزا السنوي الرباعي بجميع مراكز تطعيمات «فاكسيرا».

أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

يتوفر لقاح الإنفلونزا الرباعي في 11 فرعًا لـ«فاكسيرا» على مستوى محافظات الجمهورية وهي المراكز التابعة لها، حيث تتوافر الجرعة بسعر 170 جنيهًا، ومقسمة كالآتي:

محافظة القاهرة

- المركز الرئيسي للشركة: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

- فرع الشركة بمدينة الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

- فرع نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

- فرع نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

- فرع نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

- فرع نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

- فرع مدينة 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

- فرع داخل داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

- الوطنية مول - حي لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

محافظة كفر الشيخ

- مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.