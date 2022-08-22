عضو نقابة الصيادلة: يمكن للأطفال في عمر عامين أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

قالت الدكتورة دينا السيد عبد المنعم، عضو نقابة صيادلة مصر، إن الشركات حرصت في العام الجاري، على تقديم موعد طرح حقن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، إذ كان من المقرر طرحها بداية أكتوبر في الأعوام السابقة، مشيرةً إلى أن هذا القرار له دور كبير في الحد من الإصابات بفيروس كورونا.

ضرورة حصول الأطفال على لقاح الإنفلونزا الموسمية

ووجهت «السيد» في حوار مع الإعلامية هدى الجندي ببرنامج «على أرض مصر»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، الآباء بضرورة حصول الأطفال على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة مع بداية فصل الشتاء وعودة الدراسة، لافتة إلى دور اللقاح في تقليل عدد مرات الإصابة، إضافة إلى دورها في تقليل حدة الأعراض، منوهة عن إمكانية حصول الأطفال على اللقاح في عمر عامين.

ضرورة حصول أصحاب الأمراض المزمنة على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وشددت عضو نقابة صيادلة مصر، على ضرورة حصول أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب والضغط المرتفع على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة دورها في مواجهة الفيروس حال تعثر الجسم عن التصدي للفيروس سواء لأسباب نفسية أو أسباب تتعلق بضعف المناعة.

ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية

وأكدت «السيد» ضرورة الاستمرار في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين، كالمناشف وأفرشة الأسرة، لافتة إلى أن العودة للإجراءات الاحترازية ستنعكس بصورة إيجابية على زيادة شعور الطمأنينة لدى المواطنين سواء في مواجهة فيروس كورونا أو أي فيروس آخر.