مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان المساحة بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، منذ قليل، بعدما صدمها قطار أمام مزلقان بوابة المساحة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع ربة منزل

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد باستقبال المستشفى جثة ربة منزل صدمها قطار أمام مزلقان بوابة المساحة، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفاة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «مهما.أ.ص»، 40 عاما، مقيمة مدينة دمنهور، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.