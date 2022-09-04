مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لحادث عبور مشاة حيث صدمتها سيارة أمام قرية بطريق مصر - إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى أبو حمص جثة ربة منزل إثر عبورها الطريق أمام قرية بولاد بطريق مصر اسكندرية الزراعي وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية الضحية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة «نجاة أحمد مصطفى» 65 عاما ربة منزل.