مصرع ربة منزل صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيل «الغسالة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها صعقاً بالكهرباء، أثناء تشغيل غسالة داخل منزلها في قرية «بلقطر»، التابعة لمركز أبوحمص في محافظة البحيرة، قبل قليل، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بمصرع ربة منزل

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوصول جثة سيدة في العقد الثالث من العمر إلى المستشفى العام، إدعاء صعق كهربائي أثناء تشغيل غسالة داخل منزلها بقرية «بلقطر»، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية ضحية الصعق بالكهرباء داخل منزلها

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة ووفاة زوجة شابة تُدعى «سعاد محمد النشرتي»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «بلقطر»، التابعة لمركز أبوحمص، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.