ضبط طبيب أسنان «مزيف» يتجول في شوارع قنا.. يحمل حقيبته ويطرق الأبواب

سلم أهالي مركز فرشوط، بمحافظة قنا، طبيب أسنان مزيفًا، يتجول بحقيبته على المنازل بقرية الدهسة، بدائرة المركز، بعدما تم ضبطه من قِبل عدد من المواطنين.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة فرشوط، بتسليم للأهالي لشخص ومعه حقيبة، يدّعي أنه طبيب أسنان، واسمه «رائد.م» 30 عاما.

وتجري مباحث مركز فرشوط، تحرياتها حول الطبيب، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تسليم الطبيب المزيف للشرطة

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن أهالي مركز فرشوط، تمكنوا من ضبط شخص يعمل طبيب أسنان يتجول بأدوات الأسنان داخل حقيبة على المنازل؛ للكشف على المواطنين، وعندما كشفوا أمره بلغوا الإدارة الصحية بجانب الشرطة، وعلى الفور تم التحقيق في الواقعة من قبل المديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في قنا، تبين بعد فحص الواقعة بأنه ليس بطبيب أسنان، يتجول بحقيبته الممتلئة في القرى، وجرى تسليمه إلى مباحث مركز فرشوط، وجار التحقيق معه.