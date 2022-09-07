حبس شقيقين لاتهامهما بقتل بائع كبدة في مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل شقيق زوجة أحدهما بائع كبدة بشبرا الخيمة في مشاجرة بسبب الخلافات في شبرا، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل قتل بائع كبدة في مشاجرة بشبرا

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا في مشاجرة ووجود متوفى بشارع 25 بمنطقة بيجام بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية لمكان الحادث، وتبين وفاة «مصطفى حمدي» 30 عاما، بائع كبدة، إثر إصابتة بسلاح أبيض سكين بـ12 طعنة متفرقة بالجسد، خلال مشاجرة مع شقيقين «محمود وفرج» تربطهم صلة قرابة بالمجني عليه، إذ أنه شقيق زوجة أحدهما.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأصدرت قرارها المتقدمة.

الرأي القانوني في مشاجرة شبرا

من جانبه، أوضح المستشار أحمد داود المحامي وعضو نقابة المحامين بالقليوبية، أن عقوبة المشاجرة تكون ضرب أفضى إلى موت، تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، وتخفف إلى 5 سنوات في بعض الحالات طبقا للقانون، مشيرا إلى أن المتهم يتحمل العقوبة كفاعل أساسي لقيامه بقتل المجني عليه، ولكن في حالة أن المشاجرة لها خلفيات قديمة أو ترتبط بمشاجرات أخرى وتوعد أحد الطرفين الآخر فيتم توجيه التهمة بالقتل مع مراعاة وجود ظرف مشدد من الظروف التي حددها القانون.