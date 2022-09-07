53 وظيفة شاغرة بجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة البيئة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة جهاز شئون البيئة لـ 53 وظيفة بجهاز شئون البيئة بمحميات جنوب البحر الأحمر بنظام التعاقد، على أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل متوسط دبلوم أو فوق متوسط، تجاري أو صناعي أو زراعي أو نظم إدارية.

مهام الوظيفة

وحدد جهاز شئون البيئة، أن يكون مهام الوظيفة المطلوبة؛ معاونة باحثي البيئة في دراسة وتسجيل وثائق الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، وإدارة المحميات الطبيعية والقيام بعمليات تحصيل الرسوم بالمحميات.

المهارات المطلوبة

وأوضح بيان وزارة وزارة البيئة، أن المهارات الأساسية المطلوبة لشغل الوظيفة هي:

ـ توافر اللياقة البدنية التي تتطلبها طبيعة العمل بالمحميات الطبيعية، وتوافر مهارة التعامل مع الحاسب الآلي والإلمام باللغة الإنجليزية.

ـ المعاونة في تنفيذ خطط الرصد والإدارة داخل المحميات.

ـ المعاونة في كتابة التقارير الفنية ذات الصلة بخطط الرصد والإدارة بالمحميات.

المستندات المطلوبة

طلب التقدم لشغل الوظيفة موجه إلى رئيس الأمانة الفنية بجهاز شئون البيئة، موضحًا به عنوان محل الإقامة ورقم التليفون و البريد الإلكتروني.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة الموقف من الخدمة العسكرية.

- السيرة الذاتية (إن وجد).

- صور شهادات التدريب (إن وجد).

تقدم الطلبات باسم رئيس الأمانة الفنية للإعلان رقم (1) لسنة 2022 بالبريد العادي على العنوان جهاز شئون البيئة 30 طريق مصر حلوان الزراعي، المعادي، القاهرة، صندوق بريد رقم 11728.