رئيس «جلاكسو»: مؤتمر المناخ سيحدد خارطة طريق 10 سنوات للتحول نحو الاستدامة

قال الدكتور مارك كارني، الرئيس التنفيذي لتحالف «جلاسكو» المالي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل إنَّ مؤتمر «COP27» سيحدد خارطة الطريق لمدة 10 سنوات مقبلة للتحول نحو الاستدامة والمخاطر العالية خاصة في أفريقيا، فتغير المناخ يشكّل مخاطر كبيرة ويهدد النمو والتقدم الحادث، مشيرًا إلى أنَّ أفريقيا في موقع غير عادل، إذ تشكّل 3% فقط من الانبعاثات الضارة ولكنها تعاني أسوأ التبعات في هذه الأزمة التي تسبب فيها الآخرون.

نسعى لدعم أفريقيا من أجل تنمية خضراء وأكثر صمودًا

وأضاف الرئيس التنفيذي لتحالف «جلاسكو»، خلال حديثه بفعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة أنَّ هناك فرصًا كبيرة لأفريقيا، مهنئا الحكومة المصرية على تنظيمها للمؤتمر، مشيرًا إلى أنَّه يأتي من أجل تعميق التعاون حتى تستطيع الدول حول أفريقيا أن تحصل على تمويل من أجل تنمية خضراء وأكثر صمودًا.

التمويل الخاص بالمناخ يساند الخطط الوطنية الطموحة

وأشاد الرئيس التنفيذي لتحالف «جلاسكو» بالرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: «يعد من الشجعان بعد تنفيذه الإصلاحات الاقتصادية»، شارحًا أنَّ التمويل الخاص بالمناخ يساند الخطط الوطنية الطموحة ويجب العمل لوجود طرق جديدة لحشد التمويل من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا وهذا يتطلب إجراءات قوية خصوصًا من بنوك التمويل، وهذا يتطلب وجود سوق كبيرة، لذا يجب على القطاع الخاص أن يستثمر بهذا المجال.

واستكمل الرئيس التنفيذي لتحالف «جلاسكو»: «نحن متحمسون للإعلان عن شبكة جي فانز في أفريقيا من خلال هذا المؤتمر الذي يرأسه الدكتور محمود محيي الدين، ونحاول الوصول لصفر كربون لأنَّه العامل الأول للتحدث عن التمويل في أفريقيا».