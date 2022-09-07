خبيرة : منتدى التعاون الدولي محاولة لجذب العالم نحو المشروعات الخضراء

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الحالي، وذلك في ضوء الاسـتعدادات المصرية لاستضافة قمة المناخ 27 COP بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والتي تأتي تتويجًا للجهـود المصرية على مدار السنوات الماضية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وإدماج البعٌد البيئي فـي سياسات التنمية المستدامة,

جذب أنظار العالم للاقتصاد الأخضر

وقالت حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية، إنّ تنظيم مصر منتدى التعاون الدولي، هو الإصدار المعاون لقمة المناخ المقرر عقدها في شهر نوفمبر 2022 في شرم الشيخ.

وأضافت رمسيس لـ«الوطن»، أنّ التغيرات المناخية لها أثر مباشر على نواحي الحياة كافة، ما ينعكس على الدول واقتصاداتها سواء النامية أو المتقدمة، ووسط مخاوف متنامية من شبح الركود الاقتصادي وتبعاتة الوخيمة.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أنّ اهتمام مصر بعقد منتدى التعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، محاولة لجذب أنظار العالم نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالتنمية المستدامة ودعم تنفيذ المشاريع المتوافقة مع البيئة.

تمويل المشروعات الخضراء

وأشارت رمسيس، إلى أنّ مصر تسعى نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة بخطى جيدة، من خلال الاستثمارات وإصدار سندات خضراء بنحو 700 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء، ودعم جهود العالم لتنفيذ المشروعات التي تحد من الانبعاثات الكربونية، وتسعى مصر منذ فترة طويلة من خلال العديد من الخطوات لتشجيع تلك المشروعات وتحفيزها بل واصدار مؤشر خاص بها.

آثار التغيرات المناخية لا تقتصر على البيئة

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أنّ آثار التغيرات المناخية تمتد إلى الاقتصاد ولا تقتصر على القضايا البيئية، حيث يكون هناك تأثير على الزراعة والصناعة والتجارة، بما لها من علاقة وثيقة بالتصحر وجفاف الأنهار والهجرة الداخلية والخارجية والهجرة غير الشرعية.

وتتجة أنظار العالم أجمع لهذا المنتدى، وتنتظر توصياته، حيث تعتبره طوق النجاة للخروج من أزمات إنسانية واقتصادية مؤكدة، وخطوة تمهيدية للتحضير لقمة المناح cop 27 والذي ستنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.