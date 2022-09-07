المشاط: منتدى التعاون سيركز على توفير مصادر تمويل عادلة لإعادة بناء الدول

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، سيشهد هذا العام مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية دوليا وإقليميا ووطنيا، موضحة أنّ جلسات النقاش وورش العمل، تركز على آليات الانتقال العادل من التعهدات للتنفيذ، والتي تتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية بين الدول النامية بشكل عام وأفريقيا خاصة، بما يحقق الأمن الغذائي والطاقة واستدامة الموارد ودعم المجتمعات المحلية، وبما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية 2063.

جهود الدول في إعادة البناء

وأضافت المشاط، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المنتدى واجتماع وزراء المالية بشكل خاص، سيركز على أهمية توفير مصادر التمويل العادل والميسر التي تدعم جهود الدول في إعادة البناء وحق الأجيال القادمة في التنمية، ومناقشة آليات خفض تكلفة الإقراض الخارجي، وبحث آليات جادة وفعالة لمبادلة الديون من أجل التحول الأخضر.

تمويل العمل المناخي

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنّ المنتدى والاجتماع سيناقشان أيضا، سبل تطوير الموازنة المستدامة وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في دعم أجندة تمويل المناخ، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والممنظمات غير الهافة للربح، التي أصبحت تلعب دورا مهما في توفير التمويل للعمل المناخي.

ولفتت المشاط، إلى أنّ المنتدى سيناقش الأبعاد الاجتماعية التي تضمن التحول العادل، الذي يحقق التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية، مثل توفير فرص العمل للشباب والمرأة.