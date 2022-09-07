البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: استثمرنا أكثر من 10 ملايين دولار في مصر

هنأت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أوديل رينو باسو، مصر، بتنظيم مؤتمر المناخ المقبل COP27 في نوفمبر المقبل، حيث يعيش العالم تغيرات كبيرة، وكثير من البلدان واجهت تحديات كبيرة في أسعار الغذاء والطاقة والحروب، والتأثيرات المدمّرة للاحتباس الحراري، التي أصبحت جليّة للجميع، وتوضح ما وصل إلى مناخ العالم.

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وأضافت باسو، خلال كلمتها بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المنعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «علينا نعرف أن هناك الكثير من الفيضانات التي حدثت في العديد من البلدان، وبالتالي الشراكات والتعاون أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل».

شراكة ممتدة مع مصر

وتابعت: «أنعم الله على مصر بالكثير من مصادر الطاقة، وهي الآن في فترة تحول، لذلك فهي دولة عالية التنافسية»، متابعة: «الشراكات أصبحت في قلب علاقتنا مع مصر، حيث بدأنا العمل هنا قبل 10 سنوات، ومنذ هذا الوقت استثمرنا أكثر من 10 ملايين دولار، ساعدت مصر في اقتصادها ووفرت فرص عمل لمواطنيها، كما وافقنا على استراتيجية جديدة، تتضمّن الحصول على اقتصاد شمولي يضم السيدات والمهمشين، ومصر تمر بفترة تحول لذلك هي دولة عالية التنافسية».

أشارت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إلى أنّ الانتقال إلى الطاقة الخضراء، لا يهدف إلى تقليل الانبعاثات فقط، بل تقديم طاقة يعتمد عليها، وأسمدة ومياه نظيفة.