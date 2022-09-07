«ذا ناشيونال»: منتدى التعاون الدولي بمصر يسلط الضوء على احتياجات أفريقيا

قالت صحيفة «ذا ناشيونال» إنَّ مصر المستضيفة لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، تهدف إلى تسليط الضوء على احتياجات وطموحات إفريقيا المناخية خلال اجتماع مشترك للوزراء والمسؤولين الأفارقة المجتمعين في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي افتتح اليوم.

وذكرت الصحيفة أنَّ المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، ويعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، سيركز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعبئة التمويل والحصول على التمويل، وتمويل مشاريع التخفيف والتكيف، والإجراءات الوطنية، بينما تتمثل أهداف المؤتمر التي حددتها القيادة المصرية في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.

تحديد الدعم المطلوب من البلدان الأفريقية لتطوير مساهماتها

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ المنتدى سيساعد أيضًا في تحديد الدعم المطلوب من البلدان الأفريقية لتطوير مساهماتها المحدثة المحددة وطنياً، وخطط العمل المناخية المطلوبة بموجب اتفاقية باريس 2015، قبل (Cop27).

ولفتت كذلك إلى أنَّ المشاركين في الحدث سيشملون وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، إضافة إلى صناع القرار العالميين وشركاء التنمية والمسؤولين المصرفيين، كما أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري هو من بين ممثلي الحكومة الذين سيكونون حاضرين في القاهرة.

النقاش في المنتدى يهدف إلى دفع عجلة التحول الأخضر

وقالت الصحيفة إنَّ حلقات النقاش، بما في ذلك المحادثات حول ترجمة الالتزامات المالية إلى فرص في إفريقيا، إلى دفع عجلة التحول الأخضر في إفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ.

وستكون هناك أيضًا جلسات مائدة مستديرة لاستعراض برنامج «NWFE» في مصر، والذي يمثل حلقة الوصل بين المياه والغذاء والطاقة، وذلك بحسب ما أشارت إليه الصحيفة الإماراتية الدولية.

وقد تم تنظيم المنتدى من قبل وزارة التعاون الدولي، إلى جانب وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة البيئة، مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بصفتها الجهة الداعية لعقد المؤتمر.