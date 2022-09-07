المشاط: منتدى التعاون الدولي يهدف لتوحيد رؤى أفريقيا في العمل المناخي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التوصيات التي خرج بها منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، التي عقدت في القاهرة سبتمبر 2021، موضحة أنّها كانت توصيات طموحة، أكدت أهمية التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة البناء، وحشد المزيد من الموارد لدعم جهود الدول النامية والناشئة لدفع أجندة التنمية والعمل المناخي خاصة في أفريقيا.

منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وأضافت المشاط، خلال كلمتها في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المنتدى يلقي هذا العام خصوصية مميزة، وينعقد قبيل مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ، الذي تترأسه وتستضيفه مصر، تحت شعار من التعهدات للتنفيذ، كما يتميز المنتدى بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.

توحيد الرؤى وتنسيق المواقف

وتابعت وزير التعاون الدولي: «يستهدف المنتدى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف، بشأن أهمية تضمين طموحات واحتياجات القارة الأفريقية في الأجندة الدولية للعمل المناخي، للخروج بأجندة عمل مشترك تدعم التحول للاقتصاد الأخضر، المتسق مع أهداف التنمية العادلة والشاملة والمستدامة في أفريقيا والدول الناشئة والنامية».