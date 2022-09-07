سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022.. يبدأ من 15700 جنيه

مازلت شريحة كبيرة من العاملين في مجال البناء، يواصلون البحث عن سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022، وأيضا سعر طن الأسمنت بالأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم فى مصر 2022، بالإضافة إلى سعر طن الأسمنت، وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

سجل اليوم الأربعاء سعر الحديد الاستثماري للطن نحو 17750 جنيها.

- سعر طن حديد عز 17750 جنيها.

سعر حديد بشاي وصل إلى 17600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال إلى 17000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد عطية ستيل إلى 15750 جنيها للطن.

وصل سعر حديد سرحان إلى 17700 جنيه للطن.

كما وصل سعر حديد المركبي إلى 15750 جنيها للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم نحو 17400 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الكومي إلى 15700 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي إلى 15900 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العشري إلى 16000 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد المصري ستيل اليوم نحو 15900 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

ووصل سعر أسمنت المسلح 1480 جنيهًا للطن.

ووصل سعر أسمنت نصر إلى نحو 1438 جنيها للطن.

وبلغ سعر وادي النيل نحو 1415 جنيها للطن.

بلغ أسمنت المخصوص 1450 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان 1450 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي نحو 1535 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المسلة نحو 1405 جنيهات للطن.

بلغ أسمنت بنى سويف 1390 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السهم 1398 جنيهًا للطن.