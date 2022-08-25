شركات الحديد تستعد لإعلان أسعار سبتمبر.. وتوقعات بالتثبيت

تستعد شركات الحديد المصرية لإعلان الأسعار الجديدة الخاصة بتسليمات شهر سبتمبر المقبل، وسط توقعات بثبات الأسعار عند مستوياتها الحالية في ظل تباطؤ الطلب والمبيعات خلال الشهر الماضي.

الأسعار مستقرة في الوقت الحالي

وقال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ«الوطن» إن أسعار حديد التسليح مستقرة في السوق المحلية، والطلب لم يشهد ارتفاعًا، نتيجة تباطؤ الاستهلاك، وانتظار المستهلكين لأي تخفيضات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت مبيعات حديد التسليح في مصر بنسبة 17% على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنسبة 28.5% على أساس شهري، وفقًا لأحدث بيانات حكومية ترصد إجمالي إنتاج حديد التسليح والمبيعات داخل السوق المحلية.

وكانت بيانات رسمية، نشرتها «الوطن»، أظهرت أن مبيعات حديد التسليح تراجع في شهر يوليو الماضي بنسبة 28.5% على أساس شهري، لكنها ارتفعت بنحو 17% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أن مبيعات حديد التسليح في مصر بلغ نحو 477.9 ألف طن في شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ407.4 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، لكنها تعتبر متراجعة إذا ما قورنت بمبيعات شهر يونيو الماضي، الذي سجلت فيه المبيعات 614.5 ألف طن، ومقارنة بأرقام مايو التي سجلت 632.5 ألف طن، وأرقام أبريل التي سجلت 503 ألف طن.

وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية أن تلجأ مصانع الحديد لتثبيت السعر في الشهر المقبل، لحين تحسن أوضاع السوق، وتعافي الطلب مجددًا، موضحا أن أسعار الخامات لم تشهد تحركات مثيرة وقفزات كبرى كما كان يحدث في أشهر سابقة، وهو ما يعطي المصانع مساحة حركة تخفف الضغط نسبيًا، ولا تدفع لزيادة الأسعار في الوقت الحالي.

وفي الأسبوع الأول من أغسطس أعلنت شركة بشاي للصلب، تحريك أسعارها، بمقدار 400 جنيه، ليصل السعر إلى 17.900 جنيه للطن، شامل الضريبة تسليم أرض المصنع، فيما حركت مصانع الدرفلة أسعارها من 200 إلى 500 جنيه ليترواح سعر الطن بين 17 ألف جنيه إلى 17.300 جنيه تقريبا.