إصابة 4 في مشاجرة بسبب كسر زجاج «توك توك» بالبدرشين

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالبدرشين، بسبب كسر عامل لزجاج توك توك خاص بصديقه خلال المزاح، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بنشوب المحاضرة

تلقى قسم شرطة البدرشين، إخطارا من مستشفى البدرشين العام، يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بجروح متفرقة، إثر نشوب مشاجرة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف.

مشاجرة بسبب كسر زجاج التوك توك

توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، للتأكد من صحتها، وبعمل التحريات الأولية، وسؤال شهود العيان، تبين أن عامل ضمن المتهمين، كانت تربطه علاقة صداقة بسائق توك توك، وقبل 3 أشهر، كسر زجاج التوكتوك الخاص به حال مزاحهما، إلا أن الموقف تطور إلى نشوب تدخل الأهالي إثره.

وتصـادف اليوم الأربعاء، مرور الطرفين بمدخل القرية، فحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تدخل إثرها باقي الأطراف، باستخدام زجاج مكسور كان بالمكان، واستخدم أحد المتهمين سلاح أبيض «كتر» كان بحوزته.

القبض على المتهمين

تمكن رجال المباحث بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

الرأي القانوني في الواقعة

قال منتصر قاعود المحامي بالنقض، معلقا على الواقعة أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة، إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».