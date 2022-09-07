سجن ربة منزل 10 سنوات و7 متهمين 3 سنوات بطنطا.. قتلوا شابا في مشاجرة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة ومدحت سالم، في حكمها الصادر اليوم، في القضية رقم 911 لسنة 2022 كلي غرب طنطا، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة الأولى والسجن 3 سنوات لباقي المتهمين في قضية مقتل شاب خلال مشاجرة بقرية دفرة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

وكانت محكمة جنايات طنطا قررت تأجيل القضية إلي جلسة اليوم للنطق بالحكم، بعد الإطلاع على المذكرات وحافظة المستندات، وسماع مرافعة الدفاع، ومناقشة الشهود.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد حماد مدير إدارة شرطة النجدة بالغربية، يفيد بنشوب مشاجرة بالعصا والشوم والتراشق بالحجارة، بين عائلتين في قرية دفرة، مما أدى إلى مصرع شاب في العقد الثالث من العمر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، وجرى فرض كردون أمني، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، حدوث مشاجرة بين عائلتين في القرية، بالشوم والعصا والحجارة، أمام أحد المحال التجارية، بدأت بسبب مشادات كلامية بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل شاب يدعى إبراهيم عنتر، ويبلغ من العمر 20 عاماً، وحاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بذات القرية، إثر إصابته بحجارة في الرأس، أدت إلى إصابته بنزيف بالمخ، في أثناء وقوفه بجانب المشاجرة، وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

ضبط المتهمين

وألقي القبض على 8 أشخاص، من بينهم 3 سيدات، من أطراف المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان عام مركز شرطة طنطا، وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم بشأنهم.