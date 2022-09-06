مصرع شاب إثر مشاجرة في مساكن زمزم بـ«ضواحي» بورسعيد

لقي شاب مصرعه ذبحا بالرقبة وطعنا بالجسم، مساء اليوم، إثر اعتداء من آخرين في مشاجرة تمت بمساكن زمزم بحي الضواحي في بورسعيد، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بمصرع شخص على يد آخرين

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول«عادل م أ م ح»، 34 عاما، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل، جثة هامدة، إثر اعتداء من آخرين بطعنات متعددة بالجسم وذبح قطعي في الرقبة، وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الشاب لقي مصرعه طعنا وذبحا إثر اعتداء من آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهم.

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة ضبط أطراف المشاجرة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

التحريات تحسم السبق والإصرار في ارتكاب الجريمة

وأوضح المحامي جاسر المصري، أن القضية يتم الحكم فيها طبقا لتحريات البحث الجنائي وأقوال شهود الواقعة، حيث إذا كانت مشاجرة دون سبق إصرار وترصد يتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات أن هناك سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة، بينما في حالة الوفاة تصل إلى الإعدام.