هاني شاكر يحيي حفلا بأوبرا دمشق.. رسالة حب من أمير الغناء العربي لأهل الشام

يحيي المطرب الكبير هاني شاكر حفلاً غنائياً في دار أوبرا دمشق بسوريا، منتصف سبتمبر الجاري، استجابة لدعوة وزارة السياحة السورية ونقابة الفنانين السوريين له لما يملكه من شعبية جارفة هناك بين صفوف الشعب السوري بمختلف فئاته وأعماره.

وقسمت دار أوبرا دمشق تذاكر حفل هاني شاكر إلى 3 فئات، إذ بلغ سعر الفئة الأولى 5 آلاف ليرة سورية، أما الثانية 3 آلاف ليرة، والثالثة 2000 ليرة، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل للبيع، غداً الخميس، في عدد من المنافذ بعدد من المناطق في دمشق.

ومن جهته، أعرب هاني شاكر عن سعادته البالغة إزاء إحيائه لهذا الحفل في سوريا، خاصة أنَّه يأتي بعد فترة غياب عن الشعب السوري الشقيق، مشدداً علي وجود مساحة حب كبيرة تجمعه بالشعب السوري وكذلك بالجالية السورية الموجودة في مصر.

وقال هاني شاكر لـ«الوطن» إنَّه يُثمن الدعوة التي تلقاها من وزارة السياحة السورية ونقابة الفنانين السوريين، مضيفاً أنَّه يتطلع لمقابلة السوريين بعد فترة غياب عنهم، ولكنه استدرك قائلاً: «رغم الغياب يظل الحب موجود بيننا كما هو وسأقدم رسالة حب للشعب السوري الشقيق».

نقيب الفنانين السوريين: هاني شاكر فنان من الزمن الجميل

وفي السياق ذاته، قال محسن غازي، نقيب الفنانين السوريين، إنَّ سوريا حريصة علي إقامة حفلات لكبار النجوم في الوطن العربي، مضيفاً أنَّ هاني شاكر فنان من الزمن الجميل، ويتمتع بحضور عربي كبير جداً، بحسب وصفه.

وأكّد «غازي» في المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الحفل أنَّه تمّ الاتفاق على كل التفاصيل الدقيقة الخاصة بالحفل مع جميع الأطراف والجهات داخل سوريا، معرباً عن سعادته بإحياء هاني شاكر للحفل كونه أحد الفنانين الذين يتمتعون بمصداقية كبيرة مع ذاته وجمهوره.

مدير دار أوبرا دمشق يتحدث عن حفل هاني شاكر

ومن جهته، قال المايسترو أندريه معلولي، مدير دار أوبرا دمشق، إنَّ أسعار تذاكر الحفل موحدة لجميع لكل حفلات الأوبرا على مدار العام، مضيفاً أنَّهم حريصين على تخفيض أسعار التذاكر بشكل عام، لإتاحة الفرصة أمام كل شرائح المجتمع السوري لحضور كل الفعاليات الفنية والثقافية التابعة للأوبرا.