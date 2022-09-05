جدول انتخابات نقيب «الموسيقيين» الجديد عقب استقالة هاني شاكر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل جدول انتخابات مقعد النقيب بعد خلو المقعد باستقالة الفنان هاني شاكر، من منصبه في شهر يونيو الماضي.

انتخابات الموسيقيين على مقعد النقيب

ترصد «الوطن»، مواعيد الانتخابات كما أعلنتها النقابة والتي جاءت كالتالي:

- فتح باب الترشح على مقعد النقيب من 11 إلى 14 سبتمبر.

- فتح باب التنازلات بعد الإعلان عن الترشح من 18 إلى 20 سبتمبر.

- فتح باب الطعون أي أن مرشح أو عضو يرفض ترشح شخص من 25 إلى 27 سبتمبر.

- إعلام القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 28 سبتمبر.

- تجرى الانتخابات رسميا في 11 أكتوبر

- تجرى الإعادة في حالة تواجدها 18 أكتوبر.

ستجرى الانتخابات ستجرى في القاهرة بنادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم، وفي الإسكندرية على مسرح عبدالمنعم جابر وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات بدمنهور وطنطا والمحلة، شبين الكوم وبنها ودمياط وبورسعيد والشرقية وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

الانتخابات تجرى في نادي المهن التمثيلية

وكان الفنان هاني شاكر، استقال من منصبه كنقيب للموسيقيين في نهاية شهر يونيو الماضي وأرسل الاستقالة رسميًا لاتحاد النقابات الفنية في الأول من شهر يوليو الماضي، وعلى إثرها قرر الاتحاد قبول استقالته وفتح باب الترشح على الانتخابات من جديد على منصب النقيب.

ومن المقرر أن يخوض النقيب الفائز باقي دورة هاني شاكر، التي ستكون عبارة عن 9 أشهر حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة في أكتوبر المقبل.