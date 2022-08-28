هاني شاكر عن اعتزاله العمل العام: «هو أنا جاي أساعد زملائي ولا أهين نفسي؟»

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق، اعتزاله العمل العام، إذ ذكر أن العمل العام صعب للغاية، وهناك الكثيرون يحاربون العمل العام، فأثناء وجوده نقيبًا للموسيقيين كانت بعض وسائل الإعلام تكتب اسمه في الأخبار من أجل لفت النظر أو عمل «تريند» فقط، «حتى لو خدوني في الرجلين أثناء كتابة الخبر، مش مهم، كان المهم بالنسبة لهم التريند، ماينفعش يتقال إن فلان الفلاني يستهزأ أو يهين هاني شاكر، إيه الشطارة في كده؟ هو أنا جاي على كرسي النقابة أخدم زملائي وزميلاتي عشان أهين وأهزأ نفسي؟»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

شاكر: لم أجد من يقف بجواري ضد ما تقوم به بعض وسائل الإعلام

وأضاف «شاكر»، أنه أثناء انتشار تلك الأخبار، لم يجد من يقف بجواره أو يستنكر ما تقوم به بعض وسائل الإعلام، مجيبًا عن إمكانية عودته مرة أخرى للعمل كنقيب: «لن أعود، الحمد لله على التجربة وراضٍ عما قدمته أنا ومجلس الإدارة المحترم»، موضحًا في الوقت ذاته أن التركيز على مهرجان القلعة يظهر معدن الشعب المصري، فعندما نجد حضورا في هذا المهرجان بالآلاف أكبر دليل على أن الأذن المصرية ما زالت بخير والأذواق المصرية ما زالت بخير، «فيه ناس يهمها وضع شك معين من الأغاني الهابطة والمسفة إنها هي دي مثال النجاح والتفوق على الساحة الفنية وهذا عكس الحقيقة».

التركيز على مهرجان القلعة يظهر معدن الشعب المصري

وأوضح نقيب المهن الموسيقية سابقًا، أنه رأى خلال مهرجان القلعة، استقبال الجمهور حفظه للأغاني القديمة والجديدة وتجاوبه مع كل المطربين والمطربات الذي أحيوا المهرجان مع اختلاف ألوانهم الغنائية، موضحًا في الوقت ذاته أن الكلام الغريب الآن في الأغاني الأقرب للنكتة هو الموضة للأسف، متمنيا من الإعلام الاهتمام بالحفلات الغنائية، كما أنه راضٍ تمامًا عن ما قدمه خلال فترة توليه نقابة الموسيقيين ولن يعود مرة أخرى للعمل العام.

حزين على تراجع أداء النادي الأهلي

وعن تراجع مستوى النادي الأهلي مؤخرًا، أوضح الفنان الزملكاوي هاني شاكر: «أنا محبش أشوف النادي الأهلي فيه كم المشاكل اللي حاصلة والصراعات والإخفاقات، النادي الأهلي ده كبير وعريق ونادي كلنا بنحبه، نحبه جميعًا ونحترمه وجمهوره بالملايين»، معربًا عن حزنه بسبب وصول المشكلات بـ«الأهلي» لهذه الدرجة، مطمئنًا جمهور «الأهلي» بأن النادي قادر على تخطي تلك الفترة والمحنة، «الزمالك مر بمِحن كثير زي كده، من وقف القيد وعدم وجود موارد مادية، وتعاقب مجالس إدارات، الأهلي قادر على تخطي تلك الفترة، وخاصة أن الأهلي والزمالك جناحا الرياضة المصرية».