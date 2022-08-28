هاني شاكر يروج لحفله بدمشق: «سعيد أني هقدم رسالة حب للشعب السوري».. فيديو

روج الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي المقرر له الشهر المقبل في سوريا.

ونشر هاني شاكر فيديو قال فيه: «بعد طول غياب وسنين طويلة بعيد عن سوريا الحبيبة يسعدني ألبي الدعوة الكريمة لوزارة السياحة السورية ونقابة الفنانين السوريين والجالية السورية الموجودة بمصر، يوم 15-9 بأوبرا دمش، متتصوروش أنا سعيد قد إيه بهذه الدعوة والحفلة وسعيد أني هتواجد مع الشعب السوري بعد طول غياب».

رسالة حب للشعب السوري

وأضاف شاكر: «وسعيد أني هقدم رسالة حب للشعب السوري، كلي اشتياق أني التقي الجمهور السوري ويا رب أقدر أرتب أكتر من حدث في هذه الزيارة الفنية ورسالة حب من الشعب المصري للشعب السوري».

وعلق هاني شاكر على الفيديو قائلا: «جمهوري الحبيب في سوريا نلتقي يوم 15/9 في دار أوبرا دمشق».

حفل هاني شاكر في محكى القلعة

وأحيا هاني شاكر، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حفلا غنائيا ضخما رفع شعار كامل العدد، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه مثل «نسيانك صعب، يا ريتني، وعد مني، مشتريكي، متهدديش، غلطة، لو بتحب حقيقي، لسه بتسألي، علي الضحكاية».