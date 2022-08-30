إعلان نتائج استفتاء مهرجان الإسكندرية لاختيار أهم 100 فيلم كوميدي غدا

يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء غد الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان نتائج اختيار أفضل مائة فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.

المشاركين في المؤتمر

ويشارك في المؤتمر الناقد السينمائي أحمد شوقي سكرتير عام جمعية نقاد السينما المصريين، والمشرف على استفتاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، لاختيار أفضل مائة فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصريين في أول تعاون مشترك بين الجمعيتين.

الناقد أحمد شوقي يعلن نتيجة الاستفتاء

ويعلن الناقد أحمد شوقي نتيجة الاستفتاء والأفلام الفائزة وتفاصيل الكتاب التذكاري الذي سيصدر حول الاستفتاء، بمشاركة أكثر من 20 ناقدا وسينمائيا، من بينهم عصام زكريا، وأمير رمسيس، وماجدة خير الله، ورشا حسني، وناهد صلاح، ورامي عبدالرازق، وصفاء الليثي، وزين العابدين خيري، وهيثم دبور، وآخرين.