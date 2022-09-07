المفوضية الأوروبية: سنعوض الغاز الروسي ببدائل من النرويج والجزائر وأمريكا

أكدت المفوضية الأوروبية، قدرتها على تعويض الغاز الروسي من مصادر أخرى، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضافت المفوضية الأوروبية: «نواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة نظرا لشح البدائل مثل المفاعلات النووية».

المفوضية الأوروبية:مستعدون لعملية التخزين المشترك للغاز في أوروبا

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أنّ بدائل الغاز الروسي ستكون من النرويج والجزائر وأمريكا، مؤكدة: «نعمل على وضع سقف لأسعار الغاز الروسي، ومستعدون لعملية التخزين المشترك للغاز في أوروبا».

وتابعت المفوضية، أنّ واردات الغاز من النرويج تفوق الآن الواردات الروسية، مشيرة إلى أنّ روسيا دولة غير موثوقة بسبب تلاعبها بسوق الغاز.

وتواجه الدول الأوروبية أزمة في توفير الغاز، بسبب وقف موسكو إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، وأرجعت روسيا السبب إلى العقوبات الغربية التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

أزمة في أوروبا بسبب الغاز الروسي

وتواصل شركة الطاقة الروسية «جازبروم»، إلقاء اللوم على شركة سيمنز لإغلاق خط الأنابيب الرئيسي لتوريد الغاز لأوروبا «نورد ستريم 1»، مؤكدة أنّه لن يتم استئناف ضخ الغاز حتى يتم تصليح العيب من قبل شركة سيمنز إنرجي.