أبرز تصريحات الرئيس السيسي بمنتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة دارت حول التغيرات المناخية وأهمية مواجهة التغيرات المناخية والبحث عن حلول جذرية لمجابهة هذه التغيرات، وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس السيسي في كلمته:

- نحتاج إلى 800 مليار دولار سنويا لتخفيف حدة تغير المناخ.

- قضية تغير المناخ أضحت في فكر ووجدان العالم وأصبحت على أولويات أجندة التنمية المستدامة.

- جهود التكيف مع آثار التغير المناخي لا تزال تعاني نقصًا من التمويل.

- 20 دولة في العالم فقط هي المسؤولة عن 80% من تغير المناخ، ومن العدالة والموضوعية أن تكون المساهمة من هذه الدول لدعم جهود مواجهة تغير المناخ.

المحور البيئي محورًا أساسيًا بكل القطاعات التنموية

- أفريقيا الأكثر تضررا من التغير المناخي والأقل مساهمة في الأزمة.

- من المهم التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكيف.

- مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

يجب تعزيز الابتكار لإيجاد عالم خالي من الانبعاثات الحرارية

- المحور البيئي محورًا أساسيًا بكل القطاعات التنموية.

- مصر كانت منتبهة لتغير المناخ واتحركنا فيه كويس جدا بكل الاتجاهات.

- يجب تعزيز الابتكار لإيجاد عالم خالي من الانبعاثات الحرارية.

- مشروع حياة كريمة وضعت له ميزانية مبدئية 750 مليار جنيه.

- من المهم أن نشير لأهمية تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار للمساهمة في إيجاد عالم خالي من الانبعاثات الحرارية.

- في مصر تمّ إعداد برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة.

- مصر لديها الفرصة للمساهمة الجيدة لتقديم طاقة نظيفة سواء كهربائية أو إنتاج الهيدروجين الأخضر.

- مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، التي ترتكز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة.

- نتطلع للمزيد من التعاون مع الولايات المتحدة للتكيف وتخفيف آثار تغير المناخ في أفريقيا.