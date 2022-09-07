السيسي يشكر كيري على كلمته في منتدى التعاون: ملهمة وموضوعية وعلى قدر المسؤولية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، التي ترتكز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة، إضافة لإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، الذي أعلنت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاقه لحشد التمويلات بالتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين بالتعامل مع قضية تغير المناخ.

السيسي يشكر كيري على كلمته الملهمة

ووجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشكر لجون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، على كلمته الملهمة وعلى المسؤولية والموضوعية التي اتسمت بها كلمته ومشاركته بمواجهة هذا التحدي.

تخفيف آثار تغير المناخ في أفريقيا

وأضاف الرئيس السيسي: «أتطلع للمزيد من التعاون مع الولايات المتحدة للتكيف وتخفيف آثار تغير المناخ في أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مزيد من محطات الطاقة المتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي وتدوير المخلفات، فضلا عن الدعم الفني للدول النامية».

وأشاد الرئيس السيسي، بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي، معربا عن تطلعه للبناء على هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة القادمة: «أعدت مصر مشروعات مدروسة وقوية للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم البنك الأوروبي سيكون له دوره بخروج هذه المشروعات وتنفيذها بالوقت المناسب».

دعم التحول للاقتصاد الأخضر

ولفت الرئيس السيسي، إلى اتفاق بين أولويات العمل الحكومي في مصر والبنك الأوروبي، والمتمثلة بدعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية وتمكين القطاع الخاص، الذي لديه القدرة على سد الفجوة المالية المطلوبة لتمويل الاستثمارات الهائلة».

وأوضح السيسي أنّه من خلال مؤتمر شرم الشيخ، سيتم التحرك بفاعلية وقوة من أجل الموضوع الأهم للبشرية بالكامل، وهو تقليل الانبعاثات وتخفيف آثار تغير المناخ.