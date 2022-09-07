«التعليم العالي»: مد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات يوما إضافيا

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

وقالت الوزراة في بيان: «على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة».