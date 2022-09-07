موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب علمي وأدبي

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، التي ستعلنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطالب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، وذلك عقب انتهاء مهلة تنسيق الجامعات للمرحلة الثالثة، التي تنتهي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. للقسم الأدبي والعلمي

وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقسم الأدبي والعلمي عقب الانتهاء من مدة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة، التي تنتهي اليوم 7 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، وهناك احتمالية مدها يوما آخر مثلما حدث في المرحلة الأولى والثانية في تنسيق الجامعات 2022.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وبشكل رسمي أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها خصصت رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط www.tansik.digital.gov.eg أو من هنــــا.

الأوراق المطلوبة للتقديم والكشف الطبي

وحددت الجامعات المصرية، بحسب مواقعها الرسمية، الأوراق أو المستندات المطلوبة للطلاب الجدد، خلال تقديمها للكليات التي تم الترشح، وذلك على النحو التالي:

-بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق.

-شهادة الثانوية العامة الأصل + 2 صور منها.

-شهادة ميلاد حديثة +2 صور منها.

-بطاقة الرقم القومي للطالب+1 صوره من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

6- صور شخصية حديثة مع كتابة الاسم على الصورة.

-الطلاب الذكور(بطاقة 6 جند + استمارة 2/3) من مكتب التجنيد التابع له.

-حافظة أوراق شفافة +حافظة ظرف بلاستيك شفافة.

-دفع الرسوم الدراسية عند التسجيل + 30جنيه قيمة طابع الكشف الطبى من خزينة الكلية.

الكشف الطبي لطلاب الجامعات عقب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

حددت غالبية الجامعات المصرية عقب مواقعها الرسمية ووفق بيانات صحفية، مواعيد الكشف الطبي لجميع الطلاب الجدد في شهر سبتمبر وفق جداول موضوعة بعد ثاني يوم من إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2022 من قبل وزارة التعليم العالي وموقعها الإلكتروني، وفي البداية يقوم الطالب بطباعة الاستبيان الطبي، وتوقيع الكشف في الموعد المعلن من قبل اللجنة الطبية.